لن تكون هادئة كما يعتقد الكثير.. ما هي خطة ميلانيا ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟

وكالات

بعد حملة مضطربة ومثيرة جراء ما أفرزتها الانتخابات وما فعله الرئيس ترامب بعد فشله في الفوز بولاية أخرى حيث سيحل محله الرئيس المنتخب جو بايدن. لكن على الجانب الآخر ظهرت العديد من الشائعات التي تحدثت عن مصير الزوجين ترامب وميلانيا وأنهما في الطريق الى الانفصال.

ووفقًا للتقارير الخارجية ، فإن ميلانيا ، التي كانت حريصة طوال فترة زواجها بالحفاظ على خصوصيتها ، تقوم بالفعل بتهيئة الأرضية لليوم التالي لها بعد مغادرة البيت الأبيض .

وقال أحد الأشخاص المقربين : "تعقد ميلانيا حاليًا اجتماعات بشأن كتاب سيتم تأليفه عن الفترة التي قضتها في البيت الأبيض". "المال الذي ستكسبه من الكتاب سيكون لها بالكامل.

ووفقا للتقرير فقد بدأ ترامب أيضًا في إجراء اتصالات مع كبرى شركات نشر الكتب في الولايات المتحدة ، وقد يكون هذا هو سبب عدم معارضته لخطوة شريكته. وأوضح المصدر أن "ترامب يؤيد نشر كتاب ميلانيا". "ميلانيا لم تقل الكلمة الأخيرة ، ولن تكون هادئة كما يعتقد الكثير من الناس.