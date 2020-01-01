القنصل البريطاني العام يؤكد موقف بلاده الرافض للاستيطان والداعم لشعبنا

رام الله / سما /

أكد القنصل البريطاني العام في مدينة القدس فيليب هول موقف بلاده الرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وقال القنصل البريطاني، "إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتُشكل عائقا أمام تحقيق السلام، ونحن نتحدث بصراحة مع الإسرائيليين حول ضرورة وقف بناء المستوطنات، لإعطاء فرصة للسلام، وتحقيق حل الدولتين".

وأكد خلال مقابلته في "برنامج فلسطين هذا الصباح" بثه تلفزيون فلسطين، أن بريطانيا ملتزمة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية، لتستمر في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الطموح الوطني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، خاصة وأنها واجهت معضلة مالية كبيرة، بسبب وباء فيروس كورونا، والوضع السياسي الذي نتج بعد موافقة الإدارة الأميركية على خطة الضم التي أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي النية في تطبيقها".

وقال هول، "بريطانيا مستمرة في دعمها السياسي للشعب الفلسطيني، وتم ترجمته من خلال رفضها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ورفضها لخطة الضم، وهي مستمرة في تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمساعدات بأشكالها المختلفة للحكومة الفلسطينية، إضافة إلى التعاون في عدة مجالات، لا سيما في المجالين المعرفي والثقافي".