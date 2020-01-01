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اتصالات بين الليكود وأزرق - أبيض لمنع انتخابات جديدة

الأحد 29 نوفمبر 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات بين الليكود وأزرق - أبيض لمنع انتخابات جديدة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن اتصالات سرية تجري بين مسؤولين من "الليكود" مع نظرائهم في "أزرق - أبيض"، بهدف منع التوجه لانتخابات مبكرة، والاتفاق على بنود تسمح للحكومة الحالية بالاستمرار في العمل، والتوافق على حل أزمة الميزانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس قولهم إن هذا الأسبوع مثير للغاية، وسيكون موقف بنيامين نتنياهو زعيم الليكود هو الحاسم فيه.

وأكدت ذات المصادر وجود اتصالات سرية لحل الأزمات القائمة، وذلك رغم التهديدات العلنية عبر وسائل الإعلام بحل الحكومة والتوجه لانتخابات مقبلة من قبل قيادة أزرق - أبيض.

وسيتم يوم الأربعاء المقبل تقديم مشروع قانون من قبل المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة، حيث تجري محاولات لإقناع حزب أزرق - أبيض للتصويت لصالح مشروع القانون.

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