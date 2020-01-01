الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2589 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 334 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 19898 إصابة، بينها 8933 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 10898 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 97 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 342 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 108.