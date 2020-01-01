الكابينت الأمني يناقش اليوم تحويل اموال المقاصة للسلطة وسيخصم منها 600 مليون شيكل

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت، سينعقد اليوم، لمناقشة تحويل أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح الأحد، أن إسرائيل ستخصم من المقاصة 600 مليون شيكل، قيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى الأمنيين.



وأضافت، أن إسرائيل أخبرت السلطة أنها سوف تخصم قيمة ما يتم دفعه كرواتب للأسرى، من أموال المقاصة، التي بلغت قيمتها حتى اليوم، 3 مليار شيكل.



وبحسب الصحيفة، سوف يقرر الكابينت اليوم، خصم المبالغ المذكورة من أموال المقاصة، قبل تحويلها للسلطة، وذلك وفقا للقانون الإسرائيلي، الذي يمنع دفع الأموال للأسرى.



وأشارت الى الكابينت، سيناقش كذلك تداعيات اغتيال عالم الذرة الإيراني، محسن فخرى زادة، على ضوء اتهام إيران لإسرائيل بالوقوف خلف الاغتيال.