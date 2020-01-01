مسؤول أمني إسرائيلي بعد اغتيال زادة : "العالم يجب أن يشكرنا"

القدس المحتلة / سما /

تتوالي ردود الأفعال العالمية، حول جريمة اغتيال عالم الذرة الإيراني، محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، في العاصمة الإيرانية طهران.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، صباح اليوم الأحد، نقلا عن "النيويورك تايمز" الأمريكية، أن مصدر أمني إسرائيلي، صرح بعد اغتيال زادة، أن "العالم يجب أن يشكر إسرائيل".



وبحسب الصحيفة، قال المصدر الأمني الإسرائيلي، الذي كان يتابع العالم النووي الإيراني، إن محسن زادة، كان أبو البرنامج النووي الإيراني.



وأضاف، أن زادة كان يعمل منذ سنوات على حصول إيران على القنبلة النووية، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة للعالم، مشددا على أن "إسرائيل ستواصل العمل لمنع إيران من ذلك".



وبحسب يديعوت، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل بالوقوف خلف عملية اغتيال العالم زادة، مؤكدا أن وموته لن يوقف البرنامج النووي الإيراني.



ووفقا للصحيفة العبرية، جرت بالأمس تظاهرات غاضبة في طهران، طالبت بالانتقام من إسرائيل، على اغتيال عالم الذرة محسن زادة.



وأشارت يديعوت الى أن إسرائيل رفعت حالة التأهب في كافة سفاراتها بالعالم، تحسبا لوقوع رد انتقامي من إيران، على اغتيال عالم الذرة زادة.