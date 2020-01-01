رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة وفاة، ونحو 1460 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الوطن.

كما تطرّقت إلى المطالبات باتخاذ خطوات عملية لتصحيح الظلم الواقع على الفلسطينيين، لمناسبة الذكرى "73" لقرار التقسيم و"43" ليوم التضامن مع شعبنا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

فلسطين زيتونة العالم

الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير حكم بلعاوي

إصابة فتى برصاص الاحتلال في بلدة سلواد

الرئيس يجتمع اليوم بالعاهل الأردني وغدا بنظيره المصري

15 حالة وفاة و1461 إصابة بـ"كورونا"

العاهل الأردني: عملية السلام أمام خيارين.. إما السلام العادل أو استمرار الصراع

سابقة خطيرة.. حماس تمنع منتجات ألبان وطنية من دخول غزة

انطلاق حملة لمقاطعة بضائع الاحتلال في الدنمارك

بدء موسم الميلاد في بيت لحم بتدابير خاصة

"الأيام":

"كورونا": وفاة 15 مواطنا ورصد 1461 إصابة

رحيل القائد الوطني البارز حكم بلعاوي

مسيرات ومواجهات مع قوات الاحتلال وإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق

الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة قرب الحدود السورية

العاهل الأردني: عملية السلام أمام خيارين إما السلام العادل أو استمرار الصراع

إسرائيل: 11 حالة وفاة و1027 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الأردن: 56 وفاة و3108 إصابات "كورونا" جديدة

تظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد نتنياهو تطالبه الاستقالة بسبب قضايا الفساد و"كورونا"

"القدس":

اليوم ذكرى قرار التقسيم ويوم التضامن مع شعبنا

إصابة شاب برأسه في كفر قدوم والعشرات بالاختناق وطفل أمام منزله بسلواد

أبو مازن يهاتف والدي المناضلة راشيل كوري ويمنحها وساماً فلسطينياً رفيعاً

15 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا و984 حالة تعافٍ

الرئيس يجتمع اليوم بالعاهل الأردني وغداً بنظيره المصري

صب لبن: تسريع في مشروعي المبني الإضافي لكنيس "جوهرة" و"عجلة القدس – عين القدس"

انطلاق حملة لمقاطعة بضائع الاحتلال في الدنمارك

رفض استقبال شخصيتين إماراتيتين بارزتين في "بن غوريون"