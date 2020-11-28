شاهد الفيديو : الكشف عن تعاون فني بين الإمارات وإسرائيل..

القدس المحتلة / سما /

أعلن عن الفنان الإماراتي محمد الشحي عن تفاصيل عمل فني بين الإمارات وإسرائيل، من خلال تقديم أغنية على شكل "ديو" بين المغني الإماراتي ونظيره الإسرائيلي دودو تاسا.

وقال الشحي في مقطع فيديو نشرته صفحة إسرائيل في الخليج، على "تويتر"، عن نظيره الإسرائيلي: "استطاع أن يؤدي الأغنية بشكل جيد جدا، يعطيه ألف عافية على المجهود هذا، إن شاء الله سترون شيئا جميلا وطيبا"، حسب تعبيره.

من جانبه، قال الفنان الإسرائيلي: "أهلا بكم أنا تاسا من إسرائيل، سعيد جدا بتواجدي في دبي والإمارات، والغناء مع المطرب محمد الشحي، أنا سعيد جدا بأن أغني هذه الأغنية... مع محمد الشحي".

وعلقت صفحة "إسرائيل في الخليج" على هذا المقطع بالقول: "ثمار السلام: تعاون فني إماراتي إسرائيلي محمد الشحي مع المغني دودو تاسا"، حسب قولها.

ثمار السلام: تعاون فني اماراتي اسرائيلي محمد الشحي???????? مع المغني دودو تاسا ????????. pic.twitter.com/95dyF23Flt — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 28, 2020

هذا وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد استقبلت يوم الجمعة، أول فوج سياحي إسرائيلي يصل أراضيها، بعد توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين.

وشارك حساب "إسرائيل بالعربية" الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، مقطعا مصورا للفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى إمارة دبي الخليجية، في أول رحلة تجارية تشغلها شركة "فلاي دبي" بين إسرائيل والإمارات.