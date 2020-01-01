الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و569 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

يستمر الاتجاه التصاعدي في معدلات الإصابة بفيروس كورونا فمن بين 17472 اختبارًا تم إجراؤها للكشف عن مرضى جدد ، ويبلغ المعدل الذي تم التحقق منه الآن 3.3٪ (مقارنة بمتوسط ​​يبلغ حوالي 2٪ الأسبوع الماضي).

كما ارتفع عدد المصابين في اليوم الأخير إلى 569 تم التحقق منها وبلغ عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس 2854 شخصا.

كما أفاد تقرير وزارة الصحة إلاسرائيلية أن عدد المرضى الخطرين بلغ 273 ، منهم 104 في حالة حرجة و 112 على احهزة التنفس ، وإجمالي 510 مريضا يقيمون في المستشفيات ، إلى جانب 131 يقيمون في الفنادق و 9282 في المنازل أو حلول مجتمعية أخرى.

وتحتل القدس المرتبة الأولى في الجدول بعدد 47،065 مريضًا تم التحقق منهم. وبجانبها مدن أخرى مثل تل أبيب بها 11259 مريضا وحيفا بها 6094 مريضا ونتانيا 274 مريضا وأم الفحم بها 3037 مريضا.