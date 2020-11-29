  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"يوتيوب" يقدم خدمة جديدة لأصحاب أجهزة شركة غوغل

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يوتيوب" يقدم خدمة جديدة لأصحاب أجهزة شركة غوغل



وكالات

أعلن تطبيق تصفح مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقديمه خدمة جديدة حصرية لأصحاب جهاز من إنتاج شركة "غوغل".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "يوتيوب" يتيح حاليا إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8كى" فقط على أجهزة "أندرويد تي في".


كما يتيح "يوتيوب" أيضا إمكانية تشغيل تلك المقاطع بالتقنية فائقة الدقة من دون الحاجة إلى إنترنت.

وأشارت "غوغل" إلى أنها ستمد تحديث "يويتوب" الجديد على أجهزة التلفاز، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10" فما فوق في وقت لاحق، ولعدد محدود من المستخدمين.

ويدعم التحديث أيضا إضافة تطبيق يويتيوب تقنية "الفصول المقسمة"، والتي تقسم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلا من الاضطرار إلى تصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.

#يوتيوب #شركة غوغل #تايمزنيوز
يوتيوب

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

صحيفة اسرائيلية: 4 سيناريوهات قد تلجأ لها إيران انتقاما لمقتل عالمها النووي محسن فخري زاده

الأخبار الرئيسية

اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

صحة غزة تحذر: وباء كورونا بات يتغلغل بكافة مناطق القطاع.. والأعداد الخطيرة للمصابين في تزايد مستمر

البان

الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن منع استيراد الألبان