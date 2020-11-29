نزال مايك تايسون ضد روي جونز ينتهي بالتعادل..فيديو

وكالات

انتهى النزال المنتظر بين الأمريكي مايك تايسون، ومواطنه روي جونز، والذي أقيم اليوم الأحد 29 نوفمبر، بالتعادل.

ولم يستطع أي من الملاكمين حسم النزال في وقته الأصلي المخصص من 8 جولات، بمعدل دقيقتين لكل جولة، ليحسم حكام اللقاء النتيجة بالتعادل.

وظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، كما وحافظ تايسون على لكماته القوية الشهيرة، الى أن قدرة جونز على التحرك بالقدمين جيدا مكنته من إنهاء النزال بالتعادل.

يسارية قوية من مايك في الجولة ٥ ????#TysonJones

pic.twitter.com/7xvZwCPLgw — عالم الملاكمة | Boxing World (@BoxingWorlds) November 29, 2020

حيث تجنب جونز لكمات تايسون الشهيرة من خلال عدم إعطائه المجال الذي يفضله للكماته، وذلك من خلال الابتعاد عنه، والمحافظة على المسافة.



ويعد الملاكم "مايك الحديدي" أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في التاريخ، وعلى الرغم من كونه في سن الـ54 فإن لكماته لا تزال تتميز بالقوة.

هذا وعاد تايسون إلى حلبات الملاكمة بعد أن اعتزل رسميا عام 2005، وفي رصيده 58 نزالا حقق منها 50 فوزا، بينما كان النزال الأخير لروي جونز عام 2018، ويملك في رصيده 66 انتصارا (منها 47 بالضربة القاضية)، مقابل 9 هزائم.