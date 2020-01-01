عاصفة تجلب الذهب الى أحد شواطئ الهند

وكالات

جلبت العاصفة الذهب في ولاية أندرا براديش الهندية إلى الشاطئ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الصيادين من القرى المحلية تجمعوا بحثا عن المعدن النفيس.

ظهرت قطع من الذهب على الشاطئ بعد ارتفاع المد الذي تسبب فيه إعصار نيفار. وصل الذهب إلى الماء نتيجة فيضان العديد من المعابد والمنازل القديمة، حسب هندوستان تايمز.

وقالت الشرطة إن الصيادين عثروا على جزيئات الذهب بالصدفة وباعوها مقابل عدة مئات من الروبيات. على الفور، انتشر الخبر في جميع أنحاء الولاية، وبعد ذلك هرع القرويون إلى الشاطئ. ويلاحظ أنهم ما زالوا يبحثون عن الذهب على الشاطئ. مسؤولو إنفاذ القانون على يقين من أنه من غير المرجح أن يتمكن السكان من العثور على قطع كبيرة من المعادن الثمينة وإثراء أنفسهم.