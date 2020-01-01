مقتل شاب في تبادل اطلاق نار مع الشرطة في الجليل

القدس المحتلة/سما/

قتل شاب، مساء السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة في قرية المغار في الجليل، وذلك بزعم أن الشاب كان برفقة مجموعة شبان أطلقوا النار على فرع البنك في القرية.

وقامت عناصر الشرطة بإطلاق النار صوبهم ما أدى إلى مقتل الشاب، فيما شوهدت مركبة تهرب من المكان ولاحقتها دورية شرطة.

كما أصيبت فتاة بالعشرينيات من عمرها عن طريق الخطأ بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث تم نقلها إلى المستشفى للعلاج.



وأظهرت مقاطع فيديو بثت على شبكات التواصل الاجتماعي شاب مقنع وهو على الأرض، إذ أصيب الشاب بجروح حرجة توفي على إثرها في المستشفى جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر الشرطة التي تواجدت بكمين بالقرب من فرع بنك "لئومي" في القرية.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى باستنفار الشرطة لقواتها ودفع المزيد من القوات إلى المغار وتحديدا في منطقة التي شهدت تبادل إطلاق نار بالقرب من فرع البنك.

ووثقت فيديوهات مطاردة دورية الشرطة لمركبة داخل الأحياء السكنية في قرية المغار، حيث يشتبه بحسب مزاعم الشرطة بأن المركبة يستقلها الشبان ممن قاموا بإطلاق النار صوب فرع البنك في القرية.

وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إن عناصر من الوحدة المركزية كانت بنشاط سري في أعقاب حوادث إطلاق النار واستهداف فروع البنوك في بلدات عربية، وخلال نشاطها جرى رصد اقتراب شخصين قاما بإطلاق نار صوب فرع البنك في قرية المغار، وزعمت الشرطة العثور على أسلحة بالمكان.

وزعم البيان أن عناصر من الشرطة تعرضوا لإطلاق نار من قبل الشابين، وعليه قام افراد الشرطة بإطلاق النار صوبهما ما أدى إلى إصابة أحدهما ووفاته لاحقا، كما أصيبت فتاة بالعشرينات من عمرها بجروح متوسطة، جرى نقلهما إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجاري 82 ضحية بينها 15 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.