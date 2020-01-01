  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تدين عملية اغتيال العالم محسن فخري زادة

الأحد 29 نوفمبر 2020 06:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين عملية اغتيال العالم محسن فخري زادة



الدوحة/سما/

أدانت قطر عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران، واعتبرت العملية تهديدا لاستقرار المنطقة.

وجاء التصريح القطري في اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع الدكتور محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاتصال، عن إدانة دولة قطر بشدة التفجير الذي تم في طهران واغتيال العالم محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية في هجوم مسلح، معتبرا أن ذلك يعدّ تعديا جليّا على حقوق الإنسان.

كما عبر، وفق المصدر الحكومي، عن تعازي دولة قطر لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن مثل هذه الخطوات لن تسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة. وثمّن الدكتور محمد جواد ظريف، حسب بيان الخارجية، موقف دولة قطر حكومة وشعبا مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين.

وكان العالم النووي البارز محسن فخري زاده استهدف بهجوم مسلح قرب طهران، وهو شخصية يعتبرها الغرب قيادية في البرنامج النووي الإيراني، رغم أن إيران نفت مشاركته في ذلك.

#قطر #الدوحة #اغتيال العالم النووي #العالم النووي الايراني #ايران #طهران #اغتيال محسن فخري زادة #محسن فخري زادة #محسن فخري زاده #جواد ظريف #محمد بن عبد الرحمن آل ثانى

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

مدير السي اي ايه السابق "بريان" : اغتيال زاده عمل اجرامي وانصح طهران بالتريث في ردها

ضابط إسرائيلي رفيع يروي كيف صاح به السيسي ووبخه

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

غدا.. الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

صحة غزة تحذر: وباء كورونا بات يتغلغل بكافة مناطق القطاع.. والأعداد الخطيرة للمصابين في تزايد مستمر

البان

الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن منع استيراد الألبان

اسعاف

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي