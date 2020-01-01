قطر تدين عملية اغتيال العالم محسن فخري زادة

الدوحة/سما/

أدانت قطر عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران، واعتبرت العملية تهديدا لاستقرار المنطقة.

وجاء التصريح القطري في اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع الدكتور محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاتصال، عن إدانة دولة قطر بشدة التفجير الذي تم في طهران واغتيال العالم محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية في هجوم مسلح، معتبرا أن ذلك يعدّ تعديا جليّا على حقوق الإنسان.

كما عبر، وفق المصدر الحكومي، عن تعازي دولة قطر لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن مثل هذه الخطوات لن تسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة. وثمّن الدكتور محمد جواد ظريف، حسب بيان الخارجية، موقف دولة قطر حكومة وشعبا مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين.

وكان العالم النووي البارز محسن فخري زاده استهدف بهجوم مسلح قرب طهران، وهو شخصية يعتبرها الغرب قيادية في البرنامج النووي الإيراني، رغم أن إيران نفت مشاركته في ذلك.