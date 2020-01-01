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الطيور يمكن أن تنقل فيروس كورونا بين مزارع المنك

الأحد 29 نوفمبر 2020 06:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيور يمكن أن تنقل فيروس كورونا بين مزارع المنك



وكالات

كشفت عالمة الأحياء، ماريا فورونتسوفا، اليوم الأحد، أن الطيور بإمكانها أن تكون الناقل لعدوى كوفيد-19 بين مزارع المنك.

 وقالت فورونسوفا  "من غير الواضح تماماً كيف تنتقل الفيروسات بين مزارع المنك. يعتبر أن الطيور تنقلها على كفوفها. كان هناك بحث أكد أن طيور النورس تجلس على الوحل والبراز وتتسخ وتصبح حاملات ميكانيكية للفيروس. لكن ممكن أن تكون طيور أخرى".


وكانت مزارع المنك في العديد من الدول قد تعرضت لعدوى فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، حيث اكتشفت أولاً في هولندا. ومن أبرز الأحداث في هذا الصدد قرار السلطات الدنماركية القضاء على جميع حيوانات المنك التي قد تكون حاملة لفيروس "كوفيد-19" المتحور ومسؤولة عن نقله إلى البشر التي يصل عددها إلى مليون حيوان.
في سياق متصل، تحدثت أنتشا بارانوفا، الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون، على موقع يوتيوب عن العمل العلمي القادم بشأن التغيرات في فيروس كورونا في جسم المنك في الدنمارك.

وأكدت أنه يمكن أن تثير المنك المصابة بفيروس كورونا  "كوفيد-19" موجة جديدة من الوباء. وأن السلالة الجديدة أكثر خطورة.

وخلص الباحثون إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس المأخوذة من الحيوانات تختلف عن الأصل بأربع طفرات، ولهذا اكتسبت خصائص جديدة.

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