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طقس فلسطين: أجواء باردة وخريفية

الأحد 29 نوفمبر 2020 05:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء باردة وخريفية



رام الله/سما/

يسود جو مستقر اليوم الأحد وخلال الأيام القليلة القادمة مع بقاء الجو باردا في ساعات الليل والصباح الباكر . وتنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الأحد والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق مع سماء صافية غالباً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم غد الإثنين لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق مع سماء صافية غالباً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

أما يوم بعد غد الثلاثاء فيسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات الصباح ومن ثم ترتفع الحرارة نهاراً، لكن حركة الرياح الشرقية النشطة ستعكر الأجواء وتزيد من إحساسنا بالبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية. ويسود جو مشمس الى غائم جزئي نهاراً. وجو بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

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