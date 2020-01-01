  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صفعة أخرى على وجه ترامب..بنسلفانيا ترفض الغاء نتائج التصويت

الأحد 29 نوفمبر 2020 05:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفعة أخرى على وجه ترامب..بنسلفانيا ترفض الغاء نتائج التصويت



واشنطن/سما/

أعلنت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مساء السبت، رفض قضية طُالب فيها، الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الأصوات القادمة عبر البريد بذريعة أنها وسيلة غير دستورية للتصويت.


وأكدت محكمة الاستئناف في بنسلفانيا أنه "حتى لو سحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محامو ترامب، فإن ذلك لن يؤثر في فوز المرشح الديمقراطي بأغلبية أصوات الولاية".

وفي السياق، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على المزيد من الأصوات.

ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت يمر. ومن المقرر أن تصدق الولاية على نتيجتها الرئاسية، الثلاثاء.

وبدورها، انضمت جورجيا بشكل رسمي لقائمة الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب، فقد تم الإعلان عن بايدن منتصرا فيها بعد إعادة فرز الأصوات في الانتخابات.


ويبدو أن المعركة القضائية التي يخوضها ترامب للطعن في نتائج الانتخابات لا تمضي وفقا لمخططات فريقه، فحتى الآن خسر الرجل سلسلة من الدعاوى القضائية.

ورغم إعلان بايدن فائزا بولاية أريزونا، يعتزم الحزب الجمهوري تقديم دعوى قضائية جديدة للمطالبة بالتدقيق في بطاقات الاقتراع لتحديد ما إذا كان قد تم فرزها بشكل صحيح أم لا.

أما في ولاية ميشيغن، التي كان يعول عليها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، فقد أعلنت حملته عزمها على سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائجها.

وفي نيفادا كذلك، رفضت قاضية طلبا قدمه فريق ترامب لوقف المصادقة على نتائج انتخابات الولاية.

وأصبحت بوادر الإخفاق واضحة، بحسب مراقبين، بعد خسارة ترامب أكثر من 33 دعوى للطعن من أصل 40.

#ولاية بنسلفانيا #المحكمة العليا #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #الانتخابات الامريكية 2020 #ولاية ويسكونسن

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

مدير السي اي ايه السابق "بريان" : اغتيال زاده عمل اجرامي وانصح طهران بالتريث في ردها

ضابط إسرائيلي رفيع يروي كيف صاح به السيسي ووبخه

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

غدا.. الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

صحة غزة تحذر: وباء كورونا بات يتغلغل بكافة مناطق القطاع.. والأعداد الخطيرة للمصابين في تزايد مستمر

البان

الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن منع استيراد الألبان

اسعاف

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي