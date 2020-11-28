  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صلاح خرج غاضبا عندما تم تبديله ..وكلوب يعلق

الأحد 29 نوفمبر 2020 05:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح خرج غاضبا عندما تم تبديله ..وكلوب يعلق



سما

بدا نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، غاضبا بشكل واضح، عندما قرر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن يستبدله بالسنغالي، ساديو ماني، خلال مباراة الفريق أمام برايتون، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.


وخرج صلاح، 28 عاما، في الدقيقة مستاءً من الملعب في الدقيقة 63 وفريقه يتقدم بهدف نظيف، قبل أن يتعادل برايتون في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وقام اللاعب المصري، بتحريك يديه، في هيئة تدل على الاستغراب وعدم الرضا، عندما رأى رقمه على اللوحة، في إشارة إلى استبداله بزميله ماني.

وظهر صلاح عند خروجه كما لو أنه يتجاهل كلوب، قبل أن يتجه إلى مقعد على دكة البدلاء لأجل متابعة ما تبقى من المباراة، بينما ملامحه تظهر تجهما واضحا.

ولأن صلاح كان غاضبا، لم ينبس بكلمة واحدة مع أي زميل له في الفريق بعد أن غادر أرضية الملعب مفسحا المجال لزميله ساديو ماني.

ولم يشارك صلاح في آخر مباراة لليفربول بالدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي، من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفي المباراة ضد أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، التي خسرها ليفربول، تم استبداله بعد ساعة من اللعب.

لكن مباراة اليوم السبت كانت تستدعي فعلا أن يغضب صلاح، ويظهر واجما، لاسيما أن برايتون حصل على ضربة جزاء منحته التعادل في الوقت بدل الضائع.


من ناحية أخرى، لم يصمت كلوب إزاء ما بدر من صلاح، وحاول أن يظهر تفهمه لحرص اللاعبين على البقاء في الملعب..

وقال مدرب ليفربول في تصريح صحفي، نقله موقع "جول": إن رد الفعل الصادر عن صلاح هو الطبيعي، بحسب اعتقاده، لأن الغريب هو أن يخرج من الملعب وهو مبتسم.. "علينا أن نراعي هذا الأمر".

صلاح غيراضي

#محمد صلاح #يورغن كلوب #تبديل محمد صلاح #ساديو ماني #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

مدير السي اي ايه السابق "بريان" : اغتيال زاده عمل اجرامي وانصح طهران بالتريث في ردها

ضابط إسرائيلي رفيع يروي كيف صاح به السيسي ووبخه

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

غدا.. الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

صحة غزة تحذر: وباء كورونا بات يتغلغل بكافة مناطق القطاع.. والأعداد الخطيرة للمصابين في تزايد مستمر

البان

الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن منع استيراد الألبان

اسعاف

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي