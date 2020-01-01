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قوات الاحتلال تعتقل مهاجرَين سودانيين حاولا التسلل من لبنان

الأحد 29 نوفمبر 2020 05:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل مهاجرَين سودانيين حاولا التسلل من لبنان



القدس المحتلة/سما/

ألقت قوات الاحتلال، مساء السبت، القبض على مهاجرين سودانيّين اثنين حاولا اجتياز الحدود اللبنانيّة، بعد أن ألقى قنابل مضيئة في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنهما يخضعان للتحقيق في أحد مقاره.

وقبل ذلك، جاء في بيان مقتضب عن الجيش الإسرائيلي إن إطلاق القنابل جرى في أعقاب "رصد" في المنطقة، بينما نبّهت بلدية المطلّة السكان إلى إمكانية سماع دوي إطلاق قنابل ضوئيّة، إلا أنها ذكرت أن "الحياة مستمرّة على طبيعتها".

ويستنفر الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود اللبنانيّة بعد تعهّد حزب الله اللبناني بالانتقام لمقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية في سورية، في نهاية تمّوز/يوليو الماضي.

ويدّعي الجيش الإسرائيلي أن حزب الله حاول تنفيذ عمليّتين، إحداهما محاولة قنص لجنود والأخرى محاولة تسلّل لقاعدة عسكريّة، إلا أن حزب الله ينفي المحاولتين.

وهذه ثاني مرّة خلال أقلّ من أسبوعين يلقي الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في المنطقة، بعد ورود بلاغات عن عمليّات تسلّل.

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