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ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام برايتون ورد فعل غاضب من صلاح على قرار كلوب (فيديو)

الأحد 29 نوفمبر 2020 03:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام برايتون ورد فعل غاضب من صلاح على قرار كلوب (فيديو)



سما

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر البرتغالي جوتا، بتسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 60، بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة قوية في الشباك، قبل أن يدرك باسكال غروز، هدف التعادل لبرايتون، من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وخرج نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، غاضبا من المباراة، بعد استبداله في الدقيقة 64، بالسنغالي ساديو ماني.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الـ16.

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