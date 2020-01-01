رابط الاستعلام عن بطاقات أرقام الجلوس للدورة التكميلية 2020 توجيهي الأردن التكميلي

عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوم الأحد 29 فبراير / تشرين الثاني، عن رابط الاستعلام لمعرفة أرقام جلوس الدورة التكميلية لشهادة الثانوية العامة 2020 توجيهي التكميلي في جميع محافظات الأردن.

وأفادت مصادر تربوية في تصريح صحفي بأنه يُمكن معرفة رقم الجلوس للدورة التكميلية التوجيهي التكميلي 2020 في الأردن من خلال الاستعلام والفحص عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية المرفق.

وأتاحت وزارة التربية قبل عدة أيام رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة التوجيهي غير المستكملين في الدورة الأولى التي عقدت العام الجاري أو للذين يرغبون في تحسين معدلاتهم والالتحاق بالتخصصات الجامعية.

وحسب المصادر نفسها، فقد سجل في امتحان التوجيهي التكميلي دورة 2020 ما يزيد عن 95 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى أن الاختبارات النهائية ستعقد في الشهر المقبل وجاهيا من داخل القاعات المدرسية كافة.

رابط أرقام بطاقات جلوس التوجيهي التكميلي 2020 الأردن:

وأثار قرار الوزارة المفاجئ مؤخرا استغراب الطلاب وأولياء الأمور، إذ كان من المقرر تسليم بطاقات جلوس التوجيهي التكميلي في يد كل طالب عن طريق قدومه إلى المدرسة التي يداوم فيها حسب الترتيب الأبجدي.

وحثت "التربية والتعليم"، الجميع على عدم الذهاب إلى المدارس لتسلم بطاقات الجلوس الامتحانية؛ حفاظا على سلامتهم من مرض كورونا، مبينة أنها ستوفر رابطا إلكترونيا لأرقام جلوس التوجيهي قريبا.

يشار إلى أن رابط معرفة أرقام بطاقات جلوس التوجيهي التكميلي 2020 هو ذاته الذي كان مُخصصا للتسجيل للاختبار، علما أن ذلك يتزامن مع استعدادات جارية لاختبارات الجيل الجديد للفروع كافة.