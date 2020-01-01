  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

رابط الاستعلام عن بطاقات أرقام الجلوس للدورة التكميلية 2020 توجيهي الأردن التكميلي

الأحد 29 نوفمبر 2020 01:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط الاستعلام عن بطاقات أرقام الجلوس للدورة التكميلية 2020 توجيهي الأردن التكميلي



عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوم الأحد 29 فبراير / تشرين الثاني، عن رابط الاستعلام لمعرفة أرقام جلوس الدورة التكميلية لشهادة الثانوية العامة 2020 توجيهي التكميلي في جميع محافظات الأردن.

وأفادت مصادر تربوية في تصريح صحفي بأنه يُمكن معرفة رقم الجلوس للدورة التكميلية التوجيهي التكميلي 2020 في الأردن من خلال الاستعلام والفحص عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية المرفق.

وأتاحت وزارة التربية قبل عدة أيام رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة التوجيهي غير المستكملين في الدورة الأولى التي عقدت العام الجاري أو للذين يرغبون في تحسين معدلاتهم والالتحاق بالتخصصات الجامعية.

وحسب المصادر نفسها، فقد سجل في امتحان التوجيهي التكميلي دورة 2020 ما يزيد عن 95 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى أن الاختبارات النهائية ستعقد في الشهر المقبل وجاهيا من داخل القاعات المدرسية كافة.

رابط أرقام بطاقات جلوس التوجيهي التكميلي 2020 الأردن:

وأثار قرار الوزارة المفاجئ مؤخرا استغراب الطلاب وأولياء الأمور، إذ كان من المقرر تسليم بطاقات جلوس التوجيهي التكميلي في يد كل طالب عن طريق قدومه إلى المدرسة التي يداوم فيها حسب الترتيب الأبجدي.

وحثت "التربية والتعليم"، الجميع على عدم الذهاب إلى المدارس لتسلم بطاقات الجلوس الامتحانية؛ حفاظا على سلامتهم من مرض كورونا، مبينة أنها ستوفر رابطا إلكترونيا لأرقام جلوس التوجيهي قريبا.

يشار إلى أن رابط معرفة أرقام بطاقات جلوس التوجيهي التكميلي 2020 هو ذاته الذي كان مُخصصا للتسجيل للاختبار، علما أن ذلك يتزامن مع استعدادات جارية لاختبارات الجيل الجديد للفروع كافة.

#بطاقات الجلوس #أرقام الجلوس #الدورة التكميلية #التوجيهي #توجيهي #الأردن #التوجيهي التكميلي #توجيهي التكميلي 2020 #التكميلي 2020 #الثانوية العامة #وزارة التربية والتعليم #رقم الجلوس

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

شجار شوارع بين لاعبي الأهلي و الزمالك عقب فوز الأحمر ببطولة أفريقيا..فيديو

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

غدا.. الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

صحة غزة تحذر: وباء كورونا بات يتغلغل بكافة مناطق القطاع.. والأعداد الخطيرة للمصابين في تزايد مستمر

البان

الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن منع استيراد الألبان

اسعاف

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي