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ألافيس يحقق فوز غالي على حساب ريال مدريد في الليغا (فيديو)

الأحد 29 نوفمبر 2020 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألافيس يحقق فوز غالي على حساب ريال مدريد في الليغا (فيديو)



وكالات / سما /

تمكن ديبورتيفو ألافيس من تحقيق انتصار ثمين  على حساب ريال مدريد (2/1) ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت بداية اللقاء ضغطاً قوياً من ديبورتيفو ألافيس، وفي الدقيقة الرابعة سجل اللاعب لوكاس بيريز ركلة جزاء لصالح الفريق الأزرق بعد ان ارتطمت الكرة بيد ناتشو مدافع ريال مدريد.

وفي الدقيقة 50، أحرز ديبورتيفو ألافيس الهدف الثاني، بعد تمريرة خاطئة من كورتوا قطعها خوسيلو مهاجم الزوار وسدد كرة أرضية في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 85، سجل كاسيميرو هدف تقليص الفارق لريال مدريد، ولكن باقي الدقائق لم تشهد أي جديد على مستوى النتيجة، لينتهي اللقاء بنتيجة (2/1).

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع بشكل مؤقت، فيما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 13 نقطة في المرتبة التاسعة.

 

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