3 وفيات و232 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة

القدس المحتلة /سما/

توفي 3 أشخاص من مدينة القدس المحتلة تأثرًا بفيروس كورونا، وأصيب 232 شخصا بالفيروس، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء السبت.

وتسجلت الوفيات في كل من حي الصوانة، وبيت حنينا، وأم طوبا، وبهذا يرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية تفشي الفيروس في القدس المحتلة إلى 104 حالات.

تم تسجيل 93 إصابة يوم الخميس، و73 إصابة يوم الجمعة، و66 إصابة اليوم السبت، مع تسجيل 88 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 799 إصابة.

وأشار الجبريني في بيانه إلى أن "عدد الحالات المقدسية التي تُعالج حاليا في المستشفيات يبلغ أكثر من 37 حالة وبينها عدد من الحالات الخطيرة".

ودعا الجبريني المقدسيين إلى "إجراء الفحوصات في ظل هذه المرحلة الدقيقة"، ونوه الطبيب المقدسي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بخصوص البلدات الحمراء في المدينة إذا لم تنخفض معدلات الإصابات.

وختم الطبيب قائلا إنه "إلى حين وصول اللقاحات الدولية أو تصنيع لقاح محلي فإن الفترة الزمنية تبدو طويلة متمنيا أن نحافظ على التعليمات الصحية لنحمي أنفسنا، عائلاتنا، الأصدقاء".