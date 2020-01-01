غدا.. الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة /سما/

من المقرر، أن يجتمع غداً الأحد، المجلس الوزاري الإسرائيلي، المصغر للشؤون السياسية والأمنية، "كابينت"، لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه "على خلفية التوترات مع إيران بعد اغتيال فخري زادة، يجتمع "كابينت" ​​مساء غدٍ لمناقشة تم ترتيبها مسبقاً، كان من المفترض أن تتناول تحويل أموال الضرائب للسلطة وقضايا الساعة، وليس القضية الإيرانية".



وأضافت: "لكن القضية قد تتصدر في ضوء الحدث نهاية الأسبوع".



ووفي وقت سابق، علق مسؤول في "كابينت"، على اغتيال العالِم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.



ونقل الصحفي، تساحي دبوش في إذاعة الجيش، عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، قوله: كان أحد أعداء إسرائيل الكبار، لولاه لما حققت إيران الإنجازات في النووي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات".



وأضاف: "بالنسبة للمستقبل من الصعب التنبؤ بأن من سيخلفه سيصل إلى مستواه".



واغتيل زادة يوم أمس الجمعة، حيث قالت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان: إن "إرهابيين مسلحين استهدفوا سيارة كانت تقل محسن فخري زادة، رئيس منظمة البحث والابتكار بالوزارة".



وأضافت: "بعد اشتباك بين الإرهابيين وحراسه، أصيب فخري زادة بجروح بالغة، وتم نقله الى المستشفى"، وأردفت "لسوء الحظ لم تنجح جهود الفريق الطبي لانقاذه".

