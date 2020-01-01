انطلاق حملة لمقاطعة بضائع الاحتلال في الدنمارك

كوبنهاجن /سما/

انطلقت في مدينة أورهوس الدانماركية، اليوم السبت، حملة لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي، بتنظيم من مجموعة العمل من اجل فلسطين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الفلسطينية.

ووقف الناشطون امام المركز التجاري الرئيسي (السيتي فيست) في غرب مدينة أورهوس، رافعين لافتة كبيرة تدعو الى مقاطعة بضائع الاحتلال الاسرائيلي، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ووزعوا منشورات على المارة والمتسوقين تدعوهم لمقاطعة بضائع الاحتلال، ولاقت الفعالية تضامنا من شريحة واسعة من المجتمع الدنماركي.

وأكد رئيس ملتقى الجالية الفلسطينية وليد ظاهر، ضرورة الاستمرار في حملات المقاطعة، وتعريف المجتمع بالقضية الفلسطينية، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.