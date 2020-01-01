محافظ جنين: لا يوجد أي اغلاق تم الاعلان عنه في أي بلدة أو قرية في المحافظة

جنين /سما/

ترأس محافظ جنين أكرم الرجوب ، مساء اليوم السبت، اجتماعا طارئا في مقر المحافظة لبحث مستجدات الحالة الوبائية في المحافظة.

ووضع الرجوب الحضور في صورة مستجدات الحالة الوبائية في ظل التصاعد المقلق في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات والحالات الحرجة التي تدخل لقسم العزل في المستشفى الحكومي.

وقال الرجوب في تصريح صحفي، إنه لا يوجد أي اغلاق تم الاعلان عنه في أي بلدة أو قرية في المحافظة، مشددا على أن من يعلن عن اغلاق دون الرجوع للمحافظ يتحمل المسؤولية عن ذلك.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة عدة مقترحات إجرائية للحد من سرعة تفشي الجائحة، سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد إقرارها بالتعاون مع جهات الإختصاص.

وحضر الاجتماع، قادة الأجهزة الأمنية ، ومدير صحة المحافظة، ورئيس الغرفة التجارية، ومدراء المستشفيات الحكومية والأهلية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومكتب وكالة الغوث، ومدراء الحكم المحلي، ومدريتي تربية جنين وقباطية، والجامعة العربية الأمريكية، ورؤساء عدد من الهيئات المحلية المصنفة حمراء نتيجة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها.