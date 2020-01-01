قوافل احتجاجية لإسرائيليين من قيساريا للقدس تطالب بمحاكمة نتنياهو وتنحيه عن الحكم

القدس المحتلة /سما/

انطلقت، مساء اليوم السبت، أكثر من 100 مركبة إسرائيلية متجهة إلى القدس، ضمن مسيرة احتجاجية، للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" في إشارة إلى شبهات الفساد ضد نتنياهو.

وانطلقت القوافل الاحتجاجية من قيسارية شمالا حيث منزل نتنياهو الشخصي، وحمل المتظاهرون مجسمات غواصات وطائرات إف -35 على سياراتهم.

وطالبت حركة "الأعلام السوداء"، المشرفة على هذه المظاهرات، بتنحي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الحكومة، معتقدة أن الديمقراطية في إسرائيل في خطر.

ويتم كل يوم سبت تنظيم مسيرة في القدس أمام المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

ويشتبه بأن نتنياهو أبرم صفقة مع شركة "تيسينكروب" الألمانية، لجلب غواصات عسكرية للجيش الإسرائيلي، لكي يجني مقربوه أرباحا من الصفقة. وقد أدت هذه القضية بالفعل إلى رفع لوائح اتهام ضد العديد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين العسكريين.