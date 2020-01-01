قلقيلية: بدء استقبال مصابي كورونا في مستشفى عزون غدا الأحد

قلقيلية /سما/

قال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، مساء اليوم السبت، إن مستشفى عزون شرق قلقيلية، سيبدأ باستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من غدا الاحد.

وأضاف رواجبة، إنه جرى تجهيز المستشفى بكافة الطواقم الطبية والفنية وامداده بكل ما يلزم من معدات وأجهزة طبية".

وأوضح أن العمل سيكون تدريجيا وبشكل جزئي، على أن يستقبل المستشفى المرضى بشكل كامل وطبيعي مع نهاية الأسبوع الجاري، بحسب قدرته الاستيعابية.

يشار إلى أن المستشفى يقع في بلدة عزون، على مساحة 1000 متر مربع، ومؤلف من ثلاثة طوابق، ويحتوي على 30 سرير علاج حتى الآن، وتم رفده بجهاز تنفس صناعي.