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الخارجية: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

السبت 28 نوفمبر 2020 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 7535، و310 وفيات.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ودالاس، ونيويورك، وجاكسينفل، ليرتفع عدد الإصابات الى 4648 إصابة، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الحادي عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.

وأفادت سفارتنا لدى الجمهورية التركية، بتسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 42 اصابة، فيما سجلت 6 حالات وفاة سابقة.

وأوضح فريق العمل المختص في الوزارة باستئناف التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الراغبين بالسفر للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، حيث تم هذا اليوم فتح منصة التسجيل إلى كل من دبي، والقاهرة، واسطنبول، ونيويورك، وشيكاغو، والرياض، وذلك وفقا لآلية العمل السابقة التي تقوم على التنسيق والجهد المشترك بين وزارة الخارجية ونظيرتها في المملكة الأردنية.

وأهاب الفريق بجميع المواطنين الراغبين بالسفر المباشرة بالتسجيل على المنصة في الفترة المحددة لذلك، حيث يتعذر على الفريق التعاطي مع الحالات الفردية بعد اغلاق المنصة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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