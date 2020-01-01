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إعادة فتح 9 مساجد في محافظتي الشمال وخانیونس وإغلاق 3 في رفح

السبت 28 نوفمبر 2020 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح 9 مساجد في محافظتي الشمال وخانیونس وإغلاق 3 في رفح



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة في غزة، مساء الیوم السبت، إعادة فتح 9 مساجد في محافظتي الشمال وخانیونس بعد انتھاء مدة إغلاقھا، وإغلاق 3 مساجد في محافظة رفح مدة 48 ًساعة اعتبارا من صلاة فجر یوم غد الأحد الموافق 29 /11/ 2020م بسبب إصابة بعض روادھا بفیروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر إعادة فتح مسجد الإمام الشافعي الواقع بمعسكر جبالیا بمحافظة الشمال، وكذلك 8 مساجد في محافظة خانیونس وھي الشیخ حمد والشھداء بمدینة حمد، وعلي بن أبي طالب والرنتیسي بمنطقة معن، وبلال والأمین بمنطقة المصاطفة، والنصر بمنطقة المقابر، والنور منطقة البحر، وذلك بعد انتھاء مدة إغلاقھا.

وأضافت: "كما تقرر إغلاق 3 مساجد في رفح الغربیة وھي: أبو ذر الغفاري، وأبو عبیدة، وحذیفة مدة 48 ساعة"

#غزة #وزارة الاوقاف #اعادة فتح المساجد #مساجد غزة #فيروس كورونا

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