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وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو: "ليس لدي دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني في طهران

السبت 28 نوفمبر 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو: "ليس لدي دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني في طهران



القدس المحتلة /سما/

قال الوزير الإسرائيلي تساحي هانغبي اليوم السبت بمقابلة تلفزيونية، إنه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران أمس الجمعة.

وقال هانغبي، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك. ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقا".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على اغتياله.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بوقت سابق بأن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم رفعت مستوى التأهب الأمني، على خلفية اغتيال فخري زاده.

#اسرائيل #اغتيال محسن فخري زادة #ايران #نتنياهو

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