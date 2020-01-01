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العمادي: ترتيبات لتوريد الأكسجين السائل لمصابي "كورونا" في المستشفى الأوروبي

السبت 28 نوفمبر 2020 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي: ترتيبات لتوريد الأكسجين السائل لمصابي "كورونا" في المستشفى الأوروبي



غزة /سما/

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، اليوم السبت، إن اللجنة باشرت ترتيبات عملية توريد كميات من الأكسجين السائل اللازم لمصابي "كورونا" في المستشفى الأوروبي بغزة.

وأكد العمادي، أن اللجنة ستبدأ خلال أيام عملية توريد وتجهيز خزان الأكسجين السائل في مستشفى غزة الأوروبي، والمصنف بأنه مستشفى الوبائيات منذ بدء انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة

وأوضح أن الكميات المقرر توريدها تكفي احتياج المستشفى لمدة أسبوعين، بتكلفة 55 ألف دولار أمريكي

وبين أن هذه المنحة تأتي استجابة لمناشدات وزارة الصحة بغزة حول خطورة نقص الأكسجين في مشافي القطاع، بسبب تزايد حالات الإصابات الخطيرة والحرجة بفيروس "كورونا"، والتي يتواجد معظمها في مستشفى غزة الأوروبي.

#السفير العمادي #قطر #غزة #فيروس كورونا #مصابي كورونا #مشافي غزة

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