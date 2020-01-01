صحة غزة تحذر: وباء كورونا بات يتغلغل بكافة مناطق القطاع.. والأعداد الخطيرة للمصابين في تزايد مستمر

غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء اليوم السبت، إن حملات وزارته لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا مستمرة ولن تتوقف.

وأوضح في تصريحات لاذاعة القدس أن تزايد عدد الإصابات يشي بعدم التزام المواطنين، مما حدى بوزارة الصحة ومعها مكونات اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ، للوقوف صفاً واحدا لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور، بأن ما هو قائم في غزة تفشي حقيقي وخطير للوباء.

وأشار القدرة، الى أن هذا الوباء بات يتغلغل في كافة مناطق قطاع غزة، والأعداد الخطيرة للمصابين باتت في تزايد مستمر.

وأضاف: نحن نتحدث عن أكثر من 334 حالة مصابة تحت الرعاية السريرية بالمستشفى الأوروبي بينهم 109 حالات خطيرة وحرجة.

وتابع: على كل مواطن أن يعي الرسالة التي أطلقتها وزارة الصحة في قطاع غزة لرفع الوعي لدى الجمهور وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة.

ونوه القدرة، الى أن الإصابات التي ظهرت بين الطواقم الطبية تؤكد أنهم يشكلون خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين، وهنا نطلق التحية لهؤلاء الطواقم ونترحم على الفقيد الحكيم أحمد نوفل الذي يعمل في مركز شهداء تل السلطان برفح.

وأوضح أن هناك تعزيز للحماية والوقاية للأطقم الطبية، لكن مصادر نقل العدوى كثيرة رغم الاحتياطات وإجراءات السلامة التي تتبعها هذه الأطقم.

وبين أن المواجهة الحقيقية اليوم هي مدى توفر الأكسجين لمرضى فيروس كورونا، وأمام التزايد في الإصابات بدأنا نرفع القدرة الإنتاجية للأكسجين بمزيد من المحطات حتى وصل اليوم إلى انتاج 2200 لتر في الدقيقة الواحدة.

وأضاف: نبذل جهودا استثنائية للحصول على الأكسجين، ومضاعفة الكميات المنتجة وهناك جهود مستمرة لرفعها إلى 4700 لتر في الدقيقة الواحدة.