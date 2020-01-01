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هنية: عملية اغتيال زاده تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل في وضح النهار وبشكل سافر

السبت 28 نوفمبر 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: عملية اغتيال زاده تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل في وضح النهار وبشكل سافر



غزة /سما/

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية السبت، التعازي لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بمقتل العالم النووي محسن فخري زاده.

ونشر موقع حماس الإلكتروني، أن "هنية" هاتف "ظريف" لتقديم التعازي باسمه وباسم الشعب الفلسطيني وقيادة الحركة للجمهورية الإيرانية قيادة وشعباً.

وذكر أن رئيس الحركة عبر عن إدانته لجريمة اغتيال "زاده" واصفاً إياها بـ"الآثمة"، مؤكداً أن الحدث جلل وأنه متضامن مع الجمهورية الإيرانية وشعبها.

وقال "إن عملية الاغتيال تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل في وضح النهار وبشكل سافر"، مشددًا على أن سياسة الاغتيالات كما أنها لم تنجح مع المقاومة في فلسطين فإنها ستفشل مع إيران وعموم الأمة ومحور المقاومة.

وبين أن الاغتيال يعكس فقط طبيعة القائمين عليه من الخارجين على كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نشرت أن مسلحين هاجموا سيارة تقل "زادة" واشتبكوا مع فريقه الأمني، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة قتل على إثرها داخل إحدى المشافي.

#حماس #اسماعيل هنية #اغتيال محسن فخري زادة #ايران

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