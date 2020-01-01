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أحد "أعداء إسرائيل" الكبار.. مسؤول في الكابينت يعلق على اغتيال فخري زادة

السبت 28 نوفمبر 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحد "أعداء إسرائيل" الكبار.. مسؤول في الكابينت يعلق على اغتيال فخري زادة



القدس المحتلة /سما/

علق مسؤول في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينت"، على اغتيال العالِم النووي الإيراني، محسن فخري زادة. 

ونقل الصحفي، تساحي دبوش في إذاعة الجيش، عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، قوله: كان أحد أعـداء إسرائيل الكبار، لولاه لما حققت إيران الإنجازات في النووي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وأضا: "بالنسبة للمستقبل من الصعب التنبؤ بأن من سيخلفه سيصل إلى مستواه".

واغتيل زادة يوم أمس الجمعة، حيث قالت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان: إن "إرهابيين مسلحين استهدفوا سيارة كانت تقل محسن فخري زادة، رئيس منظمة البحث والابتكار بالوزارة".

وأضافت "بعد اشتباك بين الإرهابيين وحراسه أصيب فخري زادة بجروح بالغة وتم نقله الى المستشفى"، وأردفت "لسوء الحظ لم تنجح جهود الفريق الطبي لانقاذه".

 

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