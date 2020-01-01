وكيل صحة غزة يحذر: الحالة الصحية بالقطاع لم تعد كالسابق.. ونقترب بشكلٍ متسارع من الإغلاق الشامل

غزة /سما/

قال وكيل وزارة الصحة بغزّة، د.يوسف أبو الريش، إنّ الوضع الحالي وعدد الإصابات بفايروس كورونا يجعل قطاع غزّة يقترب بشكلٍ متسارع من الإغلاق الشامل، مُوضحاً أنّ المسافة التي تبعده عن ذلك هي التزام المواطنين بإجراءات السلامة.

وبين أبو الريش إنّ كل الأعداد المرصودة سواء الإجمالية للإصابات أو الحالات التي تتردد على أقسام الطوارئ وتشعر بالأعراض أو من يثبت إصابته أو تلك التي تدخل أقسام العناية، تُشير إلى أنّ وباء فيروس كورونا تفشى في قطاع غزّة.

ولفت إلى أنّه من الممكن أنّ يتم اللجوء للإغلاق الشامل في حال إنهاك المنظومة الصحية، مُستدركاً: "كل يوم نعمل فيه لتأخير الإغلاق هو لصالح المجتمع".

وأضاف أبو الريش "إنّ الإغلاق الذي اتخذته الجهات الحكومية في قطاع غزّة بالمراحل الأولى من تفشي وباء كورونا، ساهم في إعطاء وزارة الصحة فرصة لإعادة ترتيب أوراقها ومؤائمة الخطط وفق المستجدات".

وبيّن أنّه "لا يمكن الوصول بإمكانيات قطاع غزة وظروفه إلى السيطرة على الوباء واحتواءه"، مُوضحاً أنّه يتم الآن السعي لتثبيط انتشار الفيروس.

وتابع: "نحن الآن في مرحلة الاستجابة والتعايش، لكنّ سنحتاج للعودة خطوة إلى الوراء وتغيير سياساتنا حسب الحالة الوبائية"، مُبيّناً أنّ الإغلاق الشامل ليس حلاً مستداماً لهذه الجائحة.

كما أكّد على أنّ المرحلة الراهنة تتطلب الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مُوضحاً أنّه يجري يومياً تحليل كافة الأرقام واتخاذ الإجراءات بناءًا عليها.

وأردف: "الإغلاق الشامل في المراحل الأولى كان ضرورياً لكسر حدة انتشار الوباء، ووضع مؤشر بأنّ الحالة الصحية في قطاع غزة لم تعد كالسابق"، مُبيّناً أنّه تم إشغال 78% من أسرة العناية بحالات كورونا الصعبة.

وأشار إلى أنّ 50 بالمئة من القدرة السريرية المخصصة لرعاية مصابي كورونا مغلقة الآن، مُضيفاً: "بعض المرضى بحاجة في الدقيقة الواحدة إلى 60 لتر من الأكسجين، ونسعى لزيادة كميات الأكسجين في مستشفى غزّة الأوروبي للتعامل مع حالات أكبر".

وقال: "تم تأجيل العديد من العمليات لتوفير الأكسجين لمرضى كورونا، ولم يتم وقف الخدمات الصحية رغم اشتداد أزمة كورونا"، مُردفاً: "يجب أنّ تتظافر كافة الجهود للخروج من عنق الزجاجة".

وكشف أبو الريش أنّ نسبة إصابات كورونا في الكوادر الطبية بلغت 3.5% ، مُشدّداً على أنّه لا يُمكن إنهاء المعركة مع الفيروس بالضربة القاضية. "الراي الحكومية"