  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

سفير الكويت غير المقيم بفلسطين: الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية

السبت 28 نوفمبر 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير الكويت غير المقيم بفلسطين: الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية



رام الله /سما/

قال سفير دولة الكويت لدى الاردن وغير المقيم في فلسطين عزيز ديحاني، إن الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية باعتبارها بوصلة التحرك العربي.

وأكد السفير ديحاني في حديث لـ(صوت فلسطين)، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن المجتمع الدولي عليه ان يعي ان القضية الفلسطينية باقية ومستمرة، مشددا على ان هذه القضية بالنسبة للكويت حكومة وشعباً هي قضية اساسية وما تقوم به الحكومة ترجمة للتطلعات ورغبة الشعب الكويتي، وسيظل يدافع عن حقوق الفلسطينين المشروعة.

واشار السفير ديحاني ان عددا من العائلات الكويتية بدأت بالتعريف عن منازلها بربطها ببعد المسافة عن القدس والمسجد الاقصى.
 

#الكويت #فلسطين #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

معلق وموعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 2020 والقنوات الناقلة

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

شجار شوارع بين لاعبي الأهلي و الزمالك عقب فوز الأحمر ببطولة أفريقيا..فيديو

الأخبار الرئيسية

كورونا غزة

وكيل صحة غزة يحذر: الحالة الصحية بالقطاع لم تعد كالسابق.. ونقترب بشكلٍ متسارع من الإغلاق الشامل

البان

الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن منع استيراد الألبان

اسعاف

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي

جولة خارجية للرئيس عباس تشمل مصر والأردن.. والسفير اللوح يكشف هذا ما سيبحثه "ابو مازن"

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع