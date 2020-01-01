سفير الكويت غير المقيم بفلسطين: الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية

رام الله /سما/

قال سفير دولة الكويت لدى الاردن وغير المقيم في فلسطين عزيز ديحاني، إن الكويت ستبقى دائما مع الحق والقضية الفلسطينية باعتبارها بوصلة التحرك العربي.



وأكد السفير ديحاني في حديث لـ(صوت فلسطين)، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن المجتمع الدولي عليه ان يعي ان القضية الفلسطينية باقية ومستمرة، مشددا على ان هذه القضية بالنسبة للكويت حكومة وشعباً هي قضية اساسية وما تقوم به الحكومة ترجمة للتطلعات ورغبة الشعب الكويتي، وسيظل يدافع عن حقوق الفلسطينين المشروعة.

واشار السفير ديحاني ان عددا من العائلات الكويتية بدأت بالتعريف عن منازلها بربطها ببعد المسافة عن القدس والمسجد الاقصى.

