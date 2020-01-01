  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انتظام العمل في جميع المحاكم النظامية غدا الأحد

السبت 28 نوفمبر 2020 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتظام العمل في جميع المحاكم النظامية غدا الأحد



رام الله /سما/

 أعلنت السلطة القضائية، اليوم السبت، عن انتظام العمل في كافة المحاكم النظامية بمختلف درجاتها في المحافظات الشمالية، اعتبارا يوم غد الأحد.

وقرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، الإبقاء على إغلاق دائرة الكاتب العدل إغلاقا تاما، واستمرار العمل بالحد الأدنى في دائرة التنفيذ /استرداد أوامر الحبس/، وفقا لمستجدات طرأت نهاية الأسبوع، على أن ينتظم العمل في باقي مرافق المحكمة كالمعتاد.

ودعت السلطة القضائية كل من يرتاد المحاكم، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، لمنع نقل عدوى فيروس كورونا، وتجنب العودة إلى الإغلاقات الكلية أو الجزئية للمحاكم.

#السلطة القضائية #اعادة فتح المحاكم #فيروس كورونا #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

معلق وموعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 2020 والقنوات الناقلة

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

ملخص أهداف مباراة الوحدات ومعان في الدوري الأردني 2020

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

شجار شوارع بين لاعبي الأهلي و الزمالك عقب فوز الأحمر ببطولة أفريقيا..فيديو

الأخبار الرئيسية

البان

الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن منع استيراد الألبان

اسعاف

شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي

جولة خارجية للرئيس عباس تشمل مصر والأردن.. والسفير اللوح يكشف هذا ما سيبحثه "ابو مازن"

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

اسماعيل قاآني

قائد "فيلق القدس" : إسرائيل لا تتجرأ على خوض حرب كالرجال ونهايتها قد اقتربت