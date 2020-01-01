رئيس الوزراء ينعى المناضل حكم بلعاوي

رام الله /سما/

نعى رئيس الوزراء محمد اشتية، القائد الوطني الكبير حكم بلعاوي الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال رئيس الوزراء: "أنعى باسمي وباسم الحكومة إلى شعبنا الفلسطيني بالوطن والشتات القائد والمناضل والمثقف الثوري والسياسي حكم بلعاوي، الذي رحل اليوم تاركًا أثرًا كبيرا في تاريخ نضال شعبنا ومسيرته نحو التحرر".

وأضاف: "بلعاوي خدم فلسطين وقضيتها العادلة بلا كلل او ملل خلال مسيرته الطويلة إلى جانب القائد الراحل ابو عمار والرئيس محمود عباس، في حركة فتح كعضو لجنة مركزية، وفي منظمة التحرير كممثل لفلسطين في عدة دول ومنظمات، وفي السلطة الوطنية كوزير داخلية، ونائب في المجلس التشريعي وغيرها".

وأشار إلى ان الراحل بلعاوي كان قائدا ومناضلا عايش الثورة الفلسطينية منذ بدايتها واسهم فيها وكتب عنها واختلط تاريخه بتاريخها.