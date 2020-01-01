القبض على مطلوب للعدالة وتضبط قطعة سلاح بحوزته في جنين

جنين /سما/

قبضت الشرطة ، اليوم، على مطلوب للعدالة صادر بحقه 10 أوامر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 100 ألف شيقل وضبطت بحوزته قطعة سلاح مصنعة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال إجراءات البحث والتحري عن مكان وجود الشخص المذكور في إحدى بلدات المحافظة تمكنت قوة من مركز شرطة اليامون والشرطة القضائية وبمساندة من الشرطة الخاصة من القبض عليه وضبطت بحوزته قطعة سلاح مصنعه.

وأكدت التحفظ على المطلوب تمهيدا لتسليمه إلى النيابة العامة مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقه أصولا .