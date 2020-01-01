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الشرطة تفض 3 حفلات زفاف في جنين

السبت 28 نوفمبر 2020 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض 3 حفلات زفاف في جنين



جنين /سما/

فضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية اليوم، 3 حفلات زفاف في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفاف في محافظة جنين، تحركت قوة من شرطة المحافظة تساندها قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين وذلك لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس كورونا .

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة .

#الشرطة #حفلات زفاف

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