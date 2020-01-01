الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن منع استيراد الألبان

غزة /سما/

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بيانًا بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع استيراد الألبان إلى القطاع.

ونفت الوزارة، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول عدم استيراد الألبان ومنع دخولها لقطاع غزة.

وقالت إنها لم تصدر منعاً بهذا الخصوص، وأن أي منع يصدر عبر وكيل الوزارة.

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وأوضحت أنه هناك اجتماع مع بعض أصحاب مصانع وموردي الألبان في قطاع غزة طالبوا خلاله بالحد من اغراق قطاع غزة بمنتجات الالبان الواردة للقطاع.

وأكدت أنها وعدت بدراسة الأمر ولم تتخذ أى قرار بمنع الاستيراد.