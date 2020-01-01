سعد: المجتمع الدولي مطالب بنقل تضامنه مع شعبنا من طور الأقوال إلى طور الأفعال المنتجة

رام الله /سما/

طالب "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، المجتمع الدولي بنقل فعاليات تضامنه مع شعبنا، من طور الأقوال لطور الأفعال المنتجة، وجاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها لقادة ورؤساء الاتحادات العمالية والنقابية على مستوى العالم، رداً منه على رسائل التضامن الدولية الواردة لرئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحيه البشرية في التاسع والعشرون من شهر تشرين ثاني من كل عام، بدءاً من العام 1977م.

وأوضح "سعد" أن شعبنا بأمس الحاجة للتضامن العالمي، لأن مسيرة الكفاح الفلسطيني ما زالت مستمرة وتقترب من تحقيق النصر على آخر احتلال في التاريخ الحديث، فإننا نتطلع إلى تعميق حركة التضامن مع شعبنا وتوسيع نطاقها لتأخذ دورها المثمر في الجهد المكرس لمناهضة الاحتلال والعنصرية والخروج على الشرعية الدولية.

لكن شعبنا يجدد في كل عام مطالبته للمجتمع الدولي بترجمة تضامنه العاطفي المقدر والمشكور معه، إلى خطوات عملية ملموسة، من شأنها إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لوطننا، ووقف بناء المستعمرات، وهدم المنازل والاعتقالات، ووقف خطة الضم التي يتم تنفيذها على الأرض (سراً وجهراً) من خلال بناء المزيد من الوحدات الإستيطانية وبناء المستعمرات، وتشييد البنى التحتية للمستعمرات الجديدة، بشق الشوارع وحفر الأنفاق وبناء الجسور وإغلاق الأراضي الزراعية، ومنع ملاكها من دخولها بحجج وذرائع مختلفة، لكنها موحدة في خدمة خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.

لأن كل ذلك يحدث بتوطؤ العالم وممارسته لسياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها المنظمة ضد شعبنا الأعزل، وهذا ما يلزم العالم نفسه بالانتقال في تضامنه مع شعبنا، من طور التضامن النظري إلى طور التضامن العملي والتطبيقي لما يؤمن وينادي به، ومباشرة عملية محاسبة ومساءلة جادة لدولة الاحتلال الإسرائيليى على هدى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وهو ما يجعل من التضامن مناسبة ذات مغزى، وليس مجرد مناسبة سنوية للاحتفال ينتهي أثرها في الحال؛ لأنه آن الآوان لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة طال انتظارها، عبر إلزام إسرائيل فعلياً وبشكل جاد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القرار رقم (2334) الداعي لوقف بناء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واعتبارها عقبة كأداء في وجه مسيرة السلام.

واختتم "سعد" حديثه بهذه المناسبة، بشكر الدول الصديقة والمؤيدة لحقوق شعبنا المشروعة غير القابلة للتصرف، سيما الدول التي تبنت رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.