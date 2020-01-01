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إغلاق 4 مدارس في بيت لحم بسبب كورونا

السبت 28 نوفمبر 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق 4 مدارس في بيت لحم بسبب كورونا



بيت لحم /سما/

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم السبت، اغلاق 4 مدارس، وتحويلها للتعليم الالكتروني بسبب ظهور إصابات بفيروس "كورونا".

وأفادت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، أنه تقرر إغلاق مدارس: بنات التشيلي المختلطة في مدينة بيت جالا، حتى نهاية الاسبوع الجاري، وبنات الخضر الثانوية لمدة 48 ساعة، وبنات تقوع الثانوية، وبنات مسقط الثانوية في بلدة الدوحة لمدة 48 ساعة نتيجة انتشار الفيروس بين المعلمات والطالبات.

واضافت، ان هذا الإجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.

#بيت لحم #اغلاق مدارس #التربية والتعليم

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