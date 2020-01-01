شاهد.. صفارت الانذار تدوي في قطاع غزة بسبب كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الوضع الصحي

غزة /سما/

أطلقت سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة واللجنة العليا للاسعاف في كافة محافظات قطاع غزة، مساء السبت، صافرات الانذار، بهدف توعوية وحث المواطنين على الالتزام بالضوابط الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

واستمر اطلاق الصافرات لمدة ساعة واحدة، مع عبارات تحذر من مخاطر كورونا وتطالب المواطنين بالالتزام باجراءات الوقاية.

كما انطلقت في ذات التوقيت حملة للتغريد على وسم *#حياتك_غالية* لحث المواطنين على الالتزام باجراءات السلامة والوقاية لتفادي خطر فيروس كورونا.

ودعت الصحة الجميع الى تضافر الجهود وتقاسم المسؤولية في تعزيز وعي المواطنين وذلك بالتغريد على وسم *#حياتك_غالية*.

واشارت الصحة في بيان صحفي الى ان الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغت 334 حالة بدرجات خطورة مختلفة وتشكل نسبة اشغال 66 % من القدرة السريرية المخصصة لمرضى كوفيد 19.

واشارت الى الحالات الخطيرة والحرجة بلغت اليوم 109 حالة وتشكل نسبة اشغال 72 % من اسرة العناية المخصصة لمرضى كوفيد 19 والعدد مرشح للزيادة.

واكدت ان الطاقة الانتاجية لمحطات الاكسجين في مستشفى غزة الاوروبي بلغت 2200 لتر في الدقيقة الواحدة ومع زيادة الحالات اليوم ارتفع استهلاك الاكسجين اليوم الى 2300 لتر في الدقيقة لذا بدأت الطواقم الطبية بدعمها باسطوانات الاكسجين.