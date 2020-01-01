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شاهد .. محمد رمضان يعلن عن أول حفل له في فلسطين

السبت 28 نوفمبر 2020 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. محمد رمضان يعلن عن أول حفل له في فلسطين



القاهرة / سما

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، عن أول حفل له في فلسطين، موجها الشكر إلى جمهوره في الأراضي الفلسطينية.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الشبان بكتابة اسمه (محمد رمضان البرنس) على شاطئ بحر قطاع غزة، في وقت سابق العام الجاري.

وكتب الممثل المصري : "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على اول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على احد شواطىء غزة".

وكانت قضية محمد رمضان، قد أثارت جدلا الفترة الماضية، عقب انتشار صور له مع مطرب إسرائيلي يدعى "عومير آدام"، لكنه صرح بأنه لم يكن يعلم بذلك.

ولاحقا، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، قرارا بوقفه عن التمثيل في بلاده، فيما قررت شركة الإنتاج إلغاء مسلسله في شهر رمضان المقبل (موسى).

وقال محمد رمضان عبر فيسبوك آنذاك إنه يحترم قرار نقابة المهن التمثيلية، "رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع الإسرائيلي وأنه لا يعلم جنسيته".

وسبق قرار نقابة المهن التمثيلية المصرية، قيام محمد رمضان بتغيير صورة الغلاف الشخصي على حسابه الموثق بموقع فيسبوك، ليضع صورة علم فلسطين.

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