جولة خارجية للرئيس عباس تشمل مصر والأردن.. والسفير اللوح يكشف هذا ما سيبحثه "ابو مازن"

رام الله /سما/

يلتقي الرئيس محمود عباس العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني غدا الاحد في عمان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد غد الاثنين في القاهرة لبحث اخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وجملة من القضايا ذات الاهمية.



وقال سفير فلسطين لدى القاهرة ذياب اللوح في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: "غن الرئيس محمود عباس سيبحث مع نظيره المصري التعاون المستمر سيّما واننا على اعتاب مرحلة سياسية جديدة من العمل السياسي التي تتطلب تعميق التعاون والتشاور سياسيا ودوليا".



واكد اللوح على عمق العلاقات التاريخية بين الفلسطينيين والمصريين قيادة وشعبا مجددا الموقف المصري الداعم لرؤية الرئيس محمود عباس للسلام في الشرق الاوسط ومبدأ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



واضاف اللوح ان مبادرة الرئيس للسلام فتحت افاقا جديدة امام العمل الدولي وترتيب الوضع في المنطقة برمتها واشارة بأن يد شعبنا ممدودة من اجل بناء السلام العادل والشامل على اساس المباردة العربية للسلام والقوانين والتشريعات الدولية وفرصة للخروج من الصراع الذي يمر فيه الشرق الاوسط.