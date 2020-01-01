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سفير تونس بفلسطين: التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مرتبطاً بيوم وسيظل متواصلاً

السبت 28 نوفمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير تونس بفلسطين: التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مرتبطاً بيوم وسيظل متواصلاً



رام الله /سما/

قال سفير تونس لدى فلسطين الحبيب بن فرح: "إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يظل حدثا بارزاً على كل المستويات السياسية  والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مرتبط بيوم بعينه سواء من تونس او من الدول العربية، وانما سيبقى متواصلاً".

واضاف بن فرح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، ان رسالة تونس في  يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هي رسالة اخوة ودعم للتاكيد على مركزية القضية الفلسطينية أنها في وجدان كل تونسي واحرار العالم، مشيرا الى ما قاله الرئيس قيس سعيد "إن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم".

وشدد بن فرح على ضرورة ان يعمل المجتمع الدولي على تطبيق قرارات الشرعية والقرارات الدولية مبينا ان بلاده تؤيد رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام ليؤسس لآلية واضحة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
 

#تونس #القضية الفلسطينية #فلسطين

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