الشعبية تحذر: أيام صعبة في سجون الاحتلال

غزة /سما/

حذر علام كعبي مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، من أن الأسرى يمرون بظروف حياتية وصحية صعبة هذه الأيام بسبب اشتداد وطأة فيروس "كورونا" ودخول موسم الشتاء وتداخلهما مع سياسات الإهمال الطبي وحملات القمع المُنظم التي تمارسها إدارات السجون بحق الأسرى في ظل انشغال العالم بأزماته الصحية والسياسية.

وقال كعبي في تصريح صحفي، إن المعلومات التي رشحت من السجون مؤخرًا تُنذر بسوء بأن الأيام القادمة ستكون قاسية على الأسرى مع ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا ودخول فصل الشتاء بقوة والإهمال الطبي الذي يُمارس بحقهم مع افتقار السجون لوسائل الوقاية من الأوبئة وحالة العجز في الملابس والأغطية داخل أقسامها وتعامل طواقمها الطبية بمنطق إجراء التجارب على الأسرى واستغلال ما يعصف بهم من أمراض كوسائل ضغط لابتزازهم.

وأشار كعبي إلى أن استشهاد الأسير كمال أبو وعر شكل محطة فارقة في حياة الحركة الأسيرة وسيسجل كيوم مفصلي يختلف ما بعده عن ما قبله في طبيعة حياتها وشكل الاستهداف الذي ينصبُ عليها كون الاحتلال نفذ جريمته على امتداد سنوات وعلى مرأى من الجميع ليأتي الرد بعد ذلك دون مستوى الجريمة ما اعتبره الاحتلال ضوء أخضر ليقتل الأسرى بدم بارد.