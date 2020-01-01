مشاهدة مباراة النادي الصفاقسي التونسي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

تونس / سما

تقدم لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة النادي الصفاقسي التونسي ضد ميلانديج إف سي بث مباشر في الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

مباراة الصفاقسي اليوم في أفريقيا تنقل على قناة النادي المنافس (CSS - Club Sportif Sfaxien) عبر يوتيوب الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويسعى الصفاقسي إلى تجاوز عقبة هذا الفريق من دولة زنجبار من أجل الوصول والعودة إلى مكانه الطبيعي للمنافسة في الأدوار المقبلة ضد الفرق الأفريقية الكبرى.

التشكيلة الرسمية لفريق الصفاقسي اليوم هي (دحمان الجويني محمد بن علي غرام عمامو سوكاري الطرابلسي القروي حباسي إيدوه شواط)، كل فريق له الحق في 5 تغييرات.

وتقام مباراة الصفاقسي مباشر الآن بالتزامن مع لقاءات أخرى أبرزها، آرمى باتريوريتيك الرواندي ضد غور ماهيا الكيني، فوريست رينجرز الزامبي أمام بونغويدي الجابوني.

ولم يسبق أن لعب النادي الصفاقسي ضد ميلانديج إف سي سابقا إذ تعتبر المواجهة التاريخية الأولى بين الطرفين، علما أن موقعة الإياب ستكون في تونس السبت المقبل.